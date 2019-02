Radebeul

Bei einem Unfall in Radebeul ist am Montagnachmittag ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Lkw-Fahrer, der von der Hauptstraße in die Gartenstraße abbiegen wollte, den älteren Herren übersehen. Der Radler stürzte und musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von DNN