Hirschstein

Ein 57-jähriger Fahrer eines Lkws hat am Mittwochvormittag eine Telefonleitung an der Windmühlenstraße mit seinem Fahrzeug beschädigt. Während er in eine Grundstückszufahrt lenkte, riss er das dortige Telefonkabel herunter.

Das Kabel musste durch die Feuerwehr gesichert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Von mb