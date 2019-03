Wölkau

Der Anhänger eines Lkws, der auf der S111 in Wölkau Richtung Bischofswerda unterwegs war, hat am Freitag für mehrere tausend Liter Milch auf der Fahrbahn gesorgt. Die Achsaufhängung des Anhängers brach und kippte daraufhin auf die Seite. Die Feuerwehren aus Demitz-Thumitz, Rothnaußlitz und Medewitz sind vor Ort, um die Stelle abzusichern. Die Bergungsarbeiten werden wohl bis in die Abendstunden andauern, die B6 soll gesperrt werden.

Von mb