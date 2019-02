Weinböhla

Am Samstagvormittag kam es in Weinböhla zu einem Unfall. Der 21-jährige Fahrer eines Opel Vectra war auf der Meißner Straße von Coswig in Richtung Niederau unterwegs, als er zwei Pkw zu überholen versuchte. Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs musste er den Überholvorgang jedoch abbrechen. Er ordnete sich unmittelbar hinter einem Mercedes wieder ein und kollidierte mit diesem. Der 30-jährige Mercedesfahrer und sein 10-jähriger Sohn wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

Von fg