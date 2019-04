Radebeul

Der am Donnerstag als vermisst gemeldete Wolfgang K. aus Radebeul ist tot. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Leiche des 71-Jährigen am Freitagvormittag in Dresden gefunden. Hinweise zu einer Straftat liegen den Beamten derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen zu den Umständen aufgenommen.

Wolfgang K. wurde am Dienstag das letzte Mal in seiner Wohnung gesehen. Aufgrund der geschilderten Gesamtumstände konnte Suizidgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Von DNN