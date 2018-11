Lichtenstein

Eine 15 Jahre alte Mopedfahrerin ist in Lichtenstein (Landkreis Zwickau) mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Beim Abbiegen übersehen

Eine 31 Jahre alte Autofahrerin übersah die entgegenkommende Mopedfahrerin am Sonntag beim Abbiegen, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Die Autofahrerin kollidierte mit der Jugendlichen. Die Mopedfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie kam in ein Krankenhaus.

Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 3500 Euro.

Von dpa