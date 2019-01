Freital

Am Dienstagnachmittag sind drei junge Frauen und ein 63-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall auf der Dresdner Straße in Freital-Deuben verletzt worden.

Eine 18-Jährige war mit zwei weiteren Frauen (17, 18) mit einem Opel Corsa in Richtung Dresden unterwegs. Als sie an einer Ampelkreuzung nach links in die Hüttenstraße einbiegen wollte, stieß sie mit dem entgegenkommenden Ford Ka des 63-Jährigen zusammen.

Beide Fahrer sowie die zwei weiteren Insassinnen des Opel wurden leicht verletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro.

Von fg