Wilsdruff

Bei einem Verkehrsunfall auf der S 36 zwischen Kesselsdorf und Freital am Donnerstagabend ist eine Frau verletzt worden. Die Fahrerin eines PKW Ford Fiesta war in Richtung Freital unterwegs als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Kleinwagen verlor. Das Auto schleuderte in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fordfahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von mir/rh