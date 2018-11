Siebenlehn

Am Mittwochmorgen kam es gegen 6.20 Uhr auf der B 101 in Siebenlehn in Höhe der Autobahnabfahrt zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Vermutlich hatte ein Mercedesfahrer den, auf der Bundesstraße fahrenden, Volvo übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Verletzte Personen gab es keine. Die Kollision löste massive Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr aus. Die Freiwillige Feuerwehr Siebenlehn nahm die ausgetretenen Betriebsstoffe auf.

Von mb