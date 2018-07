Rathen

Bei einem Sturz acht Meter in die Tiefe hat ein Kletterer bei Rathen Verletzungen erlitten. Der Mann war am Vexierturm unweit des Amselsees unterwegs, als er am Sonntagnachmittag abstürzte. Der Vorsteiger war offenbar wegen eines Griffausbruchs metertief in sein Seil gefallen. Gegen 13.15 Uhr wurden deswegen die Kameraden der Bergwachtstation Rathen alarmiert.

Die Dresdner Retter, die dieses Wochenende ihren Dienst in der Hütte im Amselgrund verrichteten, eilten zu Fuß zu dem Verunglückten. Sie versorgten den verletzten Mann mit Erster Hilfe. Danach wurde der Kletterer an einer Winde des Rettungshubschraubers Christoph 62 gerettet und aus dem Klettergebiet ausgeflogen. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn in ein Krankenhaus.

Von mf