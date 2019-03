Wilsdruff

Am Dienstagmorgen ist es auf der A4 zwischen Wilsdruff und der Raststätte Dresdner Tor zu einem Unfall gekommen. Ein Mercedes-Kleintransporter, der zuvor in Wilsdruff auf die Autobahn aufgefahren war, prallte auf einen Sattelzug. Der Transporter hatte Gasflaschen mit einem Kühlmittel für Klimaanlagen geladen, die in Folge des Unfalls herausfielen. Die Autobahn war zeitweise in Richtung Dresden gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Von fg