Bad Gottleuba-Berggießhübel

Ein Kleintransporter Peugeot ist in der Nacht zum Montag auf der A 17 ( Prag Richtung Dresden) auf dem Parkplatz Am Heidenholz in Flammen aufgegangen. Die Fahrerin des Transporters konnte sich rechtzeitig ins Freie retten und blieb unverletzt.

Der mit Prospekten beladene Klein-Lkw brannte vollständig ab und stand beim Eintreffen der Rettungskräfte schon lichterloh in Flammen. Die Feuerwehren von Börnersdorf, Bad Gottleuba, Nentmannsdorf, Borna-Gersdorf und Meusegast kamen zum Einsatz. Die Kameraden löschten mit Wasser den Brand. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Feuers. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch den orkanartigen Wind.

Von Marko Förster