Radebeul

Am Sonntagmorgen, 20. Januar, ereignete sich gegen 9.25 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos auf der Staatsstraße 84. Der Fahrer eines Kleinbusses VW T5 wollte an der Auffahrt in der Nähe der Niederwarthaer Straße auf die S 84 auffahren, übersah dabei jedoch einen in Richtung Dresden fahrenden VW Polo. Der Polofahrer konnte nicht mehr unvermittelt bremsen und fuhr auf den VW-Bus auf.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des VW Polo verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei leitete anschließend den Verkehr an der Unfallstelle vorbei, weshalb es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.

Von DNN