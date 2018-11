Pirna

Eine junge Irakerin ist am Freitag am Pirnaer Bahnhof attackiert worden. Wie die Polizei mitteilt, stand die 16-Jährige an der Bushaltestelle am Gleis 3, als sie von einem Mann angepöbelt wurde. Er beschimpfte die Jugendliche, zog ihr an den Haaren und bespuckte sie. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Der Täter soll rund 45 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hatte eine dickliche Figur und trug eine dunkle Jacke. Hinweise werden beim Polizeirevier Pirna oder unter der Nummer 0351/483 22 33 entgegen genommen.

Von DNN