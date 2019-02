Heidenau

Ein 21-Jähriger und eine erst 16 Jahre alte Komplizin sind am Samstagfrüh in Heidenau bei einem Einbruch überrascht worden. Ein Zeuge beobachtete die Tatverdächtigen gegen 5.30 Uhr am Morgen in einer aufgebrochenen Garage an der Waldstraße.

Der Passant hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das junge Mädchen entkam zunächst mit einem Rucksack. Ob sich darin Diebesgut befand, muss noch ermittelt werden.

Von fkä