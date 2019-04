Radeburg

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Donnerstagmittag an der Kreuzung Am Meißner Berg/Am Busbahnhof ereignet hat. Wie die Beamten mitteilen, wollte ein 16-Jähriger als Fußgänger die Straße überqueren, als er von einem Golf erfasst wurde. Dieser kam von der Straße Am Meißner Berg und wollte auf die Straße Am Busbahnhof abbiegen. Nach dem Unfall fuhr er in Richtung Großenhainer Straße davon, ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern.

Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise werden unter der Nummer 0351/483 22 33 entgegen genommen.

Von DNN