Pirna

In Pirna ist am Silverabend die Polizei ausgerückt, nachdem sich gegen 21 Uhr mehrere Anwohner über einen Mann beschwert hatten, der offenbar selbstgebaute und nicht zugelassene Böller aus dem Fenster auf den Fußweg warf. Die Böller hätten so eine Gewalt gehabt, dass die Fenster klirrten, sagten die Nachbarn aus.

Die eingesetzten Beamten fanden unterhalb des Fensters einen nicht gezündeten Böller. Dieser wies keinerlei Kennzeichnung auf und sah aus wie ein professioneller Selbstbau, teilte die Polizei mit.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden sich bei dem 46 Jahre alten Tatverdächtigen eine größere Menge selbst gebauter Böller, Schwarzpulver sowie eine Gasdruckwaffe. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Von dpa/ttr