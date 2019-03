Dohna

Der Polizei in Pirna ist am Mittwochabend eine vermisste Person gemeldet worden. Die 82-Jährige war aus einem Seniorenheim verschwunden. Die Beamten durchsuchten daraufhin mit Unterstützung der Hundestaffel und einem Hubschrauber die umliegenden Wälder. Die Hubschrauberbesatzung fand die Seniorin schließlich. Sie wurde leicht unterkühlt zurück in das Seniorenheim gebracht.

Von DNN