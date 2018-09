Ohorn

Ein Insektenstich hat am Freitag in Ohorn zu einem Verkehrsunfall geführt. Nachdem er von einer Hornisse gestochen wurde, erlitt ein 53-Jähriger am Steuer seines Wagens einen allergischen Schock. Der Autofahrer fuhr daraufhin auf einen stehenden Lastkraftwagen auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des PKW leicht verletzt. Am Auto entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro.

Von DNN