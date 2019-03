Sebnitz

Am Samstagabend gegen 21 Uhr und am Sonntagabend gegen 23 Uhr haben Unbekannte abgelagertes Holz an der K 8730 zwischen Lichtenhain und Ulbersdorf und an der S 154 zwischen Sebnitz und Lichtenhain in Brand gesteckt. Der Sachschaden bei der ersten Brandstiftung beläuft sich nach Angaben des Eigentümers auf rund 1.000 Euro. Bei der zweiten Brandstiftung konnte der entstandene Sachschaden bisher noch nicht beziffert werden. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Wer Angaben zum Geschehen machen kann oder zur Tatzeit auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wendet sich bitte an das Polizeirevier Dippoldiswalde oder die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33.

Von lp