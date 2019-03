Freital

Großer Schreck zu später Stunde: Als die Hausbesitzer am Sonnabendmorgen in ihr Heim am Lößnitzblick in Freital-Pesterwitz zurückkehrten, hörten sie Stimmen. Einbrecher hatten ein Kellerfenster aufgebrochen und waren in das Einfamilienhaus eingestiegen. Die Eigentümer überraschten die Diebe, die die Flucht ergriffen und dabei über einen Zaun sprangen. Sie konnten unerkannt entkommen. Ob sie etwas gestohlen haben, wird gegenwärtig noch ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von tbh