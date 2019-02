Großolbersdorf

An der Bundesstraße 174 bei Großolbersdorf ( Erzgebirgskreis) ist in der Nacht zum Donnerstag ein Fußgänger überfahren worden. Der 18-Jährige wurde wenig später von Bundespolizisten und Rettungskräften gefunden, wie die Chemnitzer Polizei mitteilte. Für ihn sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Kleinbus oder Kastenwagen wird gesucht

Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Mann von Marienberg Richtung Zschopau am rechten Fahrbahnrand lief und am Abzweig Halfterhäuser von einem in gleiche Richtung fahrenden Auto erfasst und in den Straßengraben geschleudert worden ist. Der unbekannte Fahrer sei weitergefahren, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern. Sie suchen einen Kleinbus oder Kastenwagen mit beschädigtem Außenspiegel und Augenzeugen.

