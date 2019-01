Pirna

In der Nähe eines Parkhauses an der Grohmannstraße in Pirna ist am 20. Januar, einem Sonntag, eine tote Katze gefunden worden. Das Tier lag in einer Plastiktüte verpackt im Gebüsch. Laut Polizei sprechen die Umstände dafür, dass der Besitzer die Katze getötet und später im Gebüsch entsorgt hat.

Wer kennt die abgebildete Katze oder deren Besitzer? Quelle: Polizei Dresden

Die Beamten ermitteln wegen Verstoßes gegen Tierschutzgesetzes und suchen mit einem Foto der toten Miez nach dem Täter. Hinweise nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä