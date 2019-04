Freital

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein Fordfahrer am Montagmorgen auf einem Supermarktparkplatz in Freital die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto rollte in das Fenster einer Fleischerei an der Oppelstraße und stoppte an einem Heizkörper.

Der Fahrer kam ins Krankenhaus. Seine Beifahrerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Von halk