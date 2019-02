Stolpen

Am Donnerstagnachmittag haben Beamte des Polizeireviers Sebnitz eine Geschwindigkeitskontrolle an der Pirnaer Landstraße in Stolpen durchgeführt. Dabei wurden sieben Fahrzeuge festgestellt, deren Halter es etwas zu eilig hatten. Statt der zulässigen 50 km/h waren sie deutlich schneller unterwegs. Negativer Spitzenreiter war ein Skoda-Fahrer, er passierte die Messstelle mit 81 km/h.

Von kcu