Pirna

Ein Iraker ist am Dienstagabend auf dem Pirnaer Autobahnzubringer (B 172a) aufgegriffen worden. Ein Zeuge hatte den Fußgänger am ungewöhnlichen Ort beobachtet und der Bundespolizei gemeldet. Die Beamten griffen den Mann und weitere sechs Personen in unmittelbarer Nähe auf.

Es handelt sich den Ermittlungen nach bei den insgesamt drei Frauen und vier Männern um irakische Staatsangehörige im Alter zwischen 16 und 27 Jahren. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintermännern der Schleusung und bittet um Hinweise. Wer hat am Dienstag zwischen 20 und 21.30 Uhr im Bereich des Autobahnzubringers Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten unter (035023)676 300 entgegen.

Von fkä