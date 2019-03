Heidenau

Zwischen Samstag und Montag haben Polizei und Bundespolizei dank der Hinweise mehrerer Bürger sechs offensichtlich geschleuste Menschen aufgefunden.

Zwei Bürger vermeldeten an der Ortsverbindungsstraße Bosewitz-Wölkau mehrere Personen, die augenscheinlich orientierungslos wirkten. Eine entsandte Polizeistreife entdeckte daraufhin in unmittelbarer Nähe drei irakische Staatsangehörige im Alter von 22, 24 und 28 Jahren. Da diese über keine Ausweisdokumente verfügten, wurden sie in die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel gebracht. Alle drei stellten ein Schutzersuchen und wurden deshalb an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet.

Gegen 8 Uhr am Montagmorgen erreichten die Bundespolizei zwei weitere Bürgerhinweise, dass mehrere Personen zu Fuß entlang der Autobahn vom Autobahnparkplatz „Am Nöthnitzgrund“ in Richtung Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt unterwegs seien. Die Beamten konnten kurz darauf drei Menschen im Bereich des Parkplatzes „Am Nöthnitzgrund“ feststellen. Es handelte sich um zwei irakische Staatsangehörige im Alter von zehn und 35 Jahren und einen 40-jährigen Mann türkischer Staatsangehörigkeit, die im weiteren Verlauf ebenfalls ein Schutzersuchen stellten.

Die Bundespolizei ermittelt nun insbesondere gegen die Hintermänner der Schleusungen.

Von PS