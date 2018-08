Bad Schandau

Eine böse Überraschung im Urlaub erlebten Feriengäste am Sonnabend in ihrer Ferienwohnung im Ortsteil Ostrau. Nach Informationen der Polizei am Sonntag, verschafften sich Diebe zwischen 12 und 17 Uhr nachmittags Zugang zu der Ferienwohnung und stahlen Dokumente sowie rund 500 Euro in Bar. Mit dem Autoschlüssel, den sie fanden, stahlen sie anschließend auch den Wagen der Urlauber, einen schwarzen Volvo im Wert von rund 20 000 Euro.

Von tg