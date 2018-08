Pirna

Acht per Haftbefehl gesuchte Personen hat die Bundespolizei seit Dienstag bei ihren Fahndungskontrollen auf der A 17 gefasst. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, konnten sechs nach Bezahlung ihrer Geldstrafen ihre Fahrt fortsetzen, für zwei Rumänen endete die Reise dagegen in der Justizvollzugsanstalt am Dresdner Hammerweg. Ein 27-Jähriger, der der Polizei am Mittwochnachmittag ins Netz ging, wurde aufgrund eines aktuellen Untersuchungshaftbefehls wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls einem Haftrichter vorgeführt. Ganze 45 Tage muss seit Donnerstag ein 61-Jähriger einsitzen, da er wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verurteilt wurde.

Ihre Geldstrafen begleichen konnten ein 33-jähriger Rumäne (225 Euro) wegen Fahrens ohne Führerschein, eine 56-jährige Rumänin (316 Euro) wegen Betrugs, ein 39-jähriger Rumäne (478,50 Euro) mit sogar zwei noch offenen Haftbefehlen und ein 50-jähriger Kosovare (453,50 Euro) wegen Betrugs. Damit entgingen sie ebenso der Ersatzhaft wie ein wegen Diebstahls mit Waffen verurteilter 30-jähriger Rumäne, der die offene Restsumme in Höhe von 50 Euro seiner Geldstrafe (900 Euro) zu begleichen hatte, und ein 50-jähriger Rumäne, der 682 Euro wegen Diebstahls berappen musste.

Von Stefan Schramm