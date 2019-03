Rabenau

Bei der Klärung der Identität eines gefundenen Skeletts in der Dippoldiswalder Heide steht die Polizei noch immer vor einem Rätsel. Ein Pilzsammler hatte den gruseligen Fund im vergangenen Oktober gemacht. Eine Gesichtsrekonstruktion soll nun bei der Aufklärung helfen.

Die rechtsmedizinische Untersuchung hat zwischenzeitlich ergeben, dass es sich um die sterblichen Überreste eines jungen Mannes handelt. Die skelettierte Leiche konnte aber bislang keinem Vermisstenfall zugeordnet werden. Auch die zahnmedizinische Untersuchung sowie die Überprüfung der DNA erbrachten keine Ergebnisse. Experten des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt in Magdeburg werden deshalb in den kommenden Wochen die Gesichtsrekonstruktion am Schädel durchführen. Zum dem Ergebnis wird die Polizei informieren.

Von DNN