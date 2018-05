Stadt Wehlen

In der Nacht zum Dienstag ist an der Lohmener Straße in Stadt Wehlen eine Gartenlaube ausgebrannt. Gegen 23.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren von Dorf und Stadt Wehlen zur Gartenanlage gegenüber vom Sportplatz gerufen. Die 28 Feuerwehrleute löschten dort den Brand in der acht mal vier Meter großen Laube. Das Gebäude wurde durch das Feuer jedoch so stark beschädigt, dass es wohl nicht mehr nutzbar ist.

Zwei Beamten der Polizei waren vor Ort und ermitteln nun zu dem Fall. Laut Polizeipressestelle kann eine Straftat vorerst ausgeschlossen werden. Möglicherweise handelt es sich um eine Fahrlässigkeit. Die Lohmener Straße war bis gegen 1.30 Uhr voll gesperrt.

Von df