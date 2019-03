Geithain

In Geithain ist am Dienstagmittag eine weibliche Leiche in einem Stauweiher am nördlichen Stadtrand im Verlauf des Kalkbaches gefunden worden. Eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig bestätigte, dass es sich um eine 87-jährige Frau handelt.

Ermittlungen zur Todesursache laufen

Zu den Hintergründen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. „Es wird derzeit nicht von einer Straftat ausgegangen“, erklärte die Polizei-Sprecherin. Die Alarmierung erfolgte gegen 13.30 Uhr. Die Bergungsarbeiten am Kalkbach sind inzwischen abgeschlossen. Die Feuerwehr Geithain hat den Leichnam geborgen.

Von thl