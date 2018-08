Hauswalde

Am Donnerstagabend ist es in Hauswalde zu einem schweren Quadunfall gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Fahrerin eines Quad auf einer Wiese ins schlingern, kippte um und wurde vom Fahrzeug überrollt. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie noch in der Nacht mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

Für die Landung des Rettungshubschrauber Christoph 71 aus Senftenberg wurde gegen 20.45 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Bretnig-Hauswalde alarmiert, um die Einsatzstelle auszuleuchten. Gleichzeitig nutzte die Polizei die großflächig ausgeleuchtete Einsatzstelle zur Sicherung der Spuren. Die Beamten ermitteln nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Von DNN