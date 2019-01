Liebstadt

In einem Mehrfamilienhaus in Liebstadt ist am Mittwochnachmittag eine Frau nach einem Brand tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, fanden Einsatzkräfte im Zuge der Löscharbeiten an dem Gebäude an der Braugasse die Tote in den Räumen.

Die Identität der Frau konnte noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von DNN