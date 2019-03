Kreischa

Am Mittwoch gegen 13.20 Uhr hat die Fahrerin eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall auf der Possendorfer Straße in Kreischa lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Sie war in Richtung Possendorf unterwegs und prallte in einer Linkskurve an der Alten Straße gegen einen Bordstein. Infolge des Aufpralls stürzte sie von ihrem Roller und musste wenig später von den Sanitätern reanimiert werden. Sie wurde daraufhin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Possendorfer Straße war zeitweise gesperrt. Die Polizei ermittelt derzeit noch zur Unfallursache.

Von lp