Kirnitzschtal

Erneut wurden die Bergwachtbereitschaften von Bad Schandau und Sebnitz zu einem schweren Wanderunfall gerufen. Eine 80-Jährige war am Wanderweg am Kleinstein (Kirnitzschtal bei Ottendorf) rund 18 Meter nach unten gestürzt.

Ehemann merkte, dass Frau fehlte

Ihr Ehemann, der vornweg lief, bemerkte plötzlich, dass seine Frau fehlte. Er fand die verunglückte 80-Jährige schwer verletzt. Dabei hatte die Wanderin noch Glück im Unglück, sie war bei ihrem Sturz auf weichen Waldboden gefallen. Die Kameraden der Bergwacht retten die Frau.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Sie wurde schließlich per Luftretter an einer Winde vom Bautzener Rettungshubschrauber Christoph 62 aus dem Gebiet geflogen. Letztendlich kam sie mit schweren Verletzungen per Helikopter in eine Klinik.

Von Marko Förster