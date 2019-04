Arnsdorf

Handbremse ziehen oder Gang einlegen – eine 25-Jährige hat am Samstagvormittag wohl keines von beiden getan, als sie ihren Wagen kurz nach 10 Uhr an einer Tankstelle in Arnsdorf abstellte. Die junge Frau stieg aus, um zu tanken.

Stattdessen machte sich der Ford selbstständig und rollte gegen eine 54 Jahre alte Fußgängerin. Die Frau erlitt eine leichte Verletzung am Oberschenkel. Der Wagen blieb heil.

Von fkä