Freital

Am Donnerstagvormittag ist ein schwarzer VW Touran auf dem Parkplatz eines Penny-Markts an der Bahnhofstraße beschädigt worden. Durch einen Zusammenprall wurde die linke Fahrzeugseite in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei mitteilte. Der dabei entstandene Sachschaden wird mit rund mehreren Hundert Euro angegeben.

Von heh