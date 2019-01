Meissen

An der Meißner Fabrikstraße hat am Donnerstagnachmittag eine Wohnung gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei den Löscharbeiten ein schwerstverletzter Mann in den Räumen gefunden. Bei ihm handelt es sich offenbar um den 66-jährigen Wohnungsinhaber. Er wurde umgehend in eine Spezialklinik nach Leipzig gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von DNN