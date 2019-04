Weinböhla

Die Feuerwehr musste am Donnerstag zu einem Waldbrand in der Nähe der Mistschänke in Weinböhla ausrücken. Rund 60 Kameraden löschten das Feuer. Bereits vor wenigen Tagen hatte es an gleicher Stelle gebrannt. Da eine Selbstentzündung im Wald eher ausgeschlossen ist, geht Kai Walther, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Weinböhla, mit hoher Wahrscheinlichkeit von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von DNN