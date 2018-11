Hoyerswerda

Eine 71-jährige Frau hat am Donnerstagvormittag in Hoyerswerda zwei parkende Autos gerammt und eine Fußgängerin umgefahren. Die Seniorin war nach Polizeiangaben offensichtlich nicht mehr in der Lage, ein Auto sicher zu führen.

Die alte Dame war gegen 9.45 Uhr mit einem VW auf der Thomas-Müntzer-Straße unterwegs. Die Scheiben des Wagens waren laut Polizei vollkommen beschlagen, so dass die Fahrerin zwei am Straßenrand stehende Autos zu spät erkannte. Der Wagen der 71-Jährigen rammte die Fahrzeuge, es entstand Sachschaden von rund 18.000 Euro.

Aber es kam noch schlimmer: Das Auto erfasste auch eine 60-jährige Frau, die gerade aus ihrem Pkw ausgestiegen war. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen.

Ein Zeuge griff couragiert ein: Der 41-Jährige stoppte den Wagen der Seniorin. Die hatte offenbar nicht realisiert, was passiert war, und wollte ihre Fahrt fortsetzen. Der Mann nahm der Rentnerin den Zündschlüssel ab und leistete der schwerverletzten 60-Jährigen Erste Hilfe. Sanitäter brachten die Frau zur Versorgung in ein Krankenhaus. Die drei beschädigten Autos nahm ein Abschleppdienst an den Haken.

Der Verkehrsdienst der örtlichen Polizei hat ein Strafverfahren gegen die Unfallverursacherin wegen Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Neben der Staatsanwaltschaft wird auch die Führerscheinstelle informiert, um zu prüfen, ob die 71-jährige Frau überhaupt noch Auto fahren sollte.

Von ttr