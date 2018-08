Weinböhla

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig am S-Bahn-Haltepunkt Weinböhla gesprengt. Dabei wurden Polizeiangaben vom Freitag zufolge sowohl das Gerät als auch die Haltestellenverglasung beschädigt. An die Geldkassette gelangten die Täter nicht. Die Tat muss sich zwischen Montag und Donnerstagabend ereignet haben. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Von DNN