Freital

Bislang unbekannte Täter wollten am S-Bahn-Haltepunkt in Freital-Hainsberg das Geld aus einem Fahrkartenautomaten rauben. Am frühen Sonnabendmorgen gegen 4.30 Uhr brachten sie an dem Gerät Pyrotechnik zur Explosion. Dabei wurde der Automat zwar aufgesprengt, aber an das Geld kamen sie nicht heran. Denn die Einheit, worin sich Scheine und Münzen sowie die Fahrscheinrollen befinden, blieb unversehrt, wie die Polizei mitteilte. Der entstandene Sachschadens beläuft sich jedoch auf rund 25 000 Euro.

Von DNN