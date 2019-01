Cossebaude

Am Freitag gegen 2.10 Uhr ist in Cossebaude ein Fahrkartenautomat der Bahn in die Luft gesprengt worden. Dabei sei laut Polizei ein enormer Sachschaden entstanden. Ob die Täter nach der Sprengung auch Geld entwendet haben, sei bisher unklar. Am Tatort befanden sich mehrere Scheine in der beschädigten Kassette des Automaten. Die weiteren Ermittlungen hat die Landespolizei übernommen.

Von heh