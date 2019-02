Altenberg

Rund 1200 Euro Schaden hat eine Autofahrerin verursacht, als sie am Mittwoch mit ihrem Wagen ein Haus im Altenberger Ortsteil Geising streifte. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die Frau gegen 10 Uhr auf der Langestraße ihren Skoda wendete und dabei eine Hausecke beschädigte. Anschließend fuhr die 60-Jährige davon. Alarmierte Polizeibeamte stellten sie und ihren Wagen kurze Zeit später und führten einen Alkoholtest durch. Mehr als zwei Promille zeigte das Messgerät an. Die Ordnungshüter beschlagnahmten den Führerschein der Frau und ordneten eine Blutentnahme an. Die 60-Jährige muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Von DNN