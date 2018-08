Dresden

Schrecksekunde für den Fahrer eines Wohnmobils: Als der Mann am Montagmittag zum Parkplatz seines Fahrzeugs auf der Reitbahnstraße kam, durchsuchten gerade zwei Männer den Innenraum. Die Unbekannten ergriffen schleunigst die Flucht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Langfinger hatten die Beifahrertür aufgebrochen, um in das Wohnmobil zu gelangen. Nach einem ersten Überblick konnten sie nichts stehlen. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 300 Euro.

Von tbh