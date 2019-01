Meißen

Mit einem Großaufgebot überwältigte die Polizei am Freitagvormittag unter anderem mit Kräften des Sondereinsatzkommandos zwei Verdächtige in ihren Wohnungen in Meißen und Weinböhla. Der 18-Jährigen und ihrem 28 Jahre altem Partner wird vorgeworfen, dass sie Zigarettenautomaten in die Luft gejagt haben sollen.

Das Paar wurde kurzerhand von der Meißner Kriminalpolizei ermittelt, nachdem ein konkreter Zeugenhinweis eingegangen ist. Unter anderem sollen die beiden Deutschen Anfang Januar in Lampertswalde und Weinböhla gemeinsam Zigarettenautomaten gesprengt haben.

Da neben explosiven Stoffen auch Waffen in der Wohnung des Mannes vermutet wurden, waren Spezialkräfte des LKA vor Ort. Jedoch konnten keine Waffen in den Wohnungen sichergestellt werden. Allerdings machten Beamte andere pikante Beweisstücke ausfindig – vor allem Pyrotechnik zum Bau von Sprengstoffen.

Nun wird gegen die beiden Täter wegen des Verdacht der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ermittelt.

Von MH