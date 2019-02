Mann stirbt in Asylbewerberheim im Erzgebirge

Polizeiticker Polizei ermittelt - Mann stirbt in Asylbewerberheim im Erzgebirge In Crottendorf im Erzgebirge ist ein Mann in einer Flüchtlingsunterkunft gestorben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Mitbewohner hatten den Mann stark blutend entdeckt.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Crottendorf (Erzgebirgskreis) ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann gestorben. (Symbolbild) Quelle: dpa