Dresden

Am Donnerstag haben Beamte der Staatsanwaltschaft Dresden und des sächsischen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums die Wohn- und Geschäftsräume eines Onlinehändlers im Landkreis Sächsiche Schweiz/ Osterzgebirge durchsucht. Konkret ging es dabei um die Sicherung von Beweismitteln zum Tatvorwurf des Verwendns von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

In der Wohnung und den Geschäftsräumen des tatverdächtigen Deutschen wurde vor allem diverses IT-Equipment wie Datenträger, Computer, Laptops, externe Festplatten sowie ein Handy sichergestellt. Zudem wurden eine relevante Druckvorlage, Oberbekleidung und zwei Gebrauchsgegenstände mit Sigrunen beschlagnahmt.

Über seine besonders in der rechtsextremen Szene bekannte Online-Verkaufsplattform vertreibt der Beschuldigte Artikel, welche rechtsextremistischem Gedankengut entsprechen und geeignet sind, um diese Anschauung auch öffentlich zur Schau zu tragen. Dabei ist die Mehrheit der angebotenen Artikel strafrechtlich nicht relevant.

Der Beschuldigte befindet sich weiterhin auf freiem Fuß. Gründe für eine Inhaftierung lagen auch im Ergebnis der durchgeführten Maßnahmen nicht vor. Die Ermittlungen dauern weiter an. Alle sichergestellten Gegenstände werden aktuell ausgewertet und einer strafrechtlichen Würdigung unterzogen. Da vor allem die Auswertung der Datenträger sehr aufwendig und umfangreich sei, wird ein abschließendes Ergebnis der Ermittlungen voraussichtlich noch einige zeit in Anspruch nehmen, teilen Staatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen am Montag mit.

Von kcu