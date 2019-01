Sebnitz

Im Sebnitzer Ortsteil Hertigswalde ist am Donnerstagmorgen ein Einfamilienhaus komplett abgebrannt. Wie es zu dem Feuer in dem Gebäude am Hangweg kam, ist bislang nicht bekannt. Auch Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens kann die Polizei derzeit noch nicht machen. Da in dem Haus Baumaßnahmen stattfanden, war es zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt. Im Einsatz waren 60 Feuerwehrleute.

Von DNN